Будут близнецы? Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком

34-летняя модель, которая ждет малыша от своего 54-летнего возлюбленного - голливудского актера Джейсона Стэтхема - выложила в сеть новый пост. Девушка позирует в двух луках. Первый наряд составили черные брюки, рубашка, а также кремового оттенка пальто. А второй аутфит получился более соблазнительным - Роузи надела черный лаковый плащ и ботфорты.

Роузи Хантингтон-Уатли на новых фото (фото: instagram.com/rosiehw)

На первом фото хорошо видно округлившийся животик супермодели, который она нежно держит рукой. "1 или 2?", - написала возлюбленная Джейсона Стэтхема. Такой вопрос, который подразумевает, что фанаты помогут определиться с лучшим фото, часто фигурирует на просторах сети. Но фолловеры увидели в нем намек на нечто иное. Так, многие из них признались, что в первую секунду подумали о количестве детей.

"На минуту я подумала, что вы имеете в виду одного или двух младенцев!", - принялись они писать под снимками. Роузи не стала подключаться к дискуссии, оставив фанатов томиться в ожидании. Что ж, судя по размерам ее животика, правду они узнают уже очень скоро.