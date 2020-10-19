Чапкис с мамой и то лучше: фаны разнесли баттл Кухар и Фреймут на "Танцах со звездами"

"Танцы со звездами" в восьмом эфире решили удивить баттлом между двумя "скандалистками" - Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар. Но фанам шоу действо не особо понравилось, о чем они громко "кричат" в комментариях.

Вызов на танцевальный баттл Фреймут сделала на предыдущем эфире, Кухар его приняла. Суть битвы заключалась в том, чтобы доказать, кто из девушек более сексуален, но танец мамы Верки Сердючки и Григория Чапкиса пользователям сети пришелся больше по душе.

Звезды решили поставить танец на адажио из балета "Щелкунчик". И хотя Кухар анонсировала это, как "одно из самых ярких шоу на нашем телевидении", зрителю баттл показался скучным.

Звезды вышли в образах черного лебедя (Кухар) и белого лебедя (Фреймут). Они изобразили зеркальное отражение друг друга, а в конце сошлись, обнявшись под аплодисменты. Танец вышел очень коротким - немногим более минуты.

Танец Екатерины Кухар и Ольги Фреймут (видео: YouTube/Танці з зірками)

Фаны раскритиковали долгожданный танцевальный баттл между телеведущей и судьей проекта.

"Цей момент, коли Чапкіс з мамою танцювали довше, ніж Фреймут з Кухар;

Что за хре*ь это была? В чем сексуальность? Где танец? Я не оригинальная в своих вопросах. Нафиг это вообще было! Танец в садике;

Как по мне, то это неудачный эксперимент. Не могу понять к чему это все, не успел танец начаться, как сразу закончился;

Мама с Чапкисом классно станцевали;

Только настроилась танец смотреть, а он уже закончился;

Сколько они его тренировали?! Тащите Оскар", - пишут пользователи.

Напомним, что Ольга Фреймут и Екатерина Кухар неоднократно обменивались "любезностями" во время прямых эфиров. Телеведущая предлагала балерине то сходить в церковь покаяться, то "язычок отрезать".

Ранее мы писали, что на "Танцах со звездами" резко поменялись фавориты. В восьмом эфире впервые лидерскую позицию занял звезда-мужчина.