Чапкис с мамой и то лучше: фаны разнесли баттл Кухар и Фреймут на "Танцах со звездами"

Поклонники "Танцев со звездами" раскритиковали обещанный жаркий баттл Ольги Фреймут и Екатерины Кухар
"Танцы со звездами" в восьмом эфире решили удивить баттлом между двумя "скандалистками" - Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар. Но фанам шоу действо не особо понравилось, о чем они громко "кричат" в комментариях.
Вызов на танцевальный баттл Фреймут сделала на предыдущем эфире, Кухар его приняла. Суть битвы заключалась в том, чтобы доказать, кто из девушек более сексуален, но танец мамы Верки Сердючки и Григория Чапкиса пользователям сети пришелся больше по душе.
Звезды решили поставить танец на адажио из балета "Щелкунчик". И хотя Кухар анонсировала это, как "одно из самых ярких шоу на нашем телевидении", зрителю баттл показался скучным.
Звезды вышли в образах черного лебедя (Кухар) и белого лебедя (Фреймут). Они изобразили зеркальное отражение друг друга, а в конце сошлись, обнявшись под аплодисменты. Танец вышел очень коротким - немногим более минуты.
Танец Екатерины Кухар и Ольги Фреймут (видео: YouTube/Танці з зірками)
Фаны раскритиковали долгожданный танцевальный баттл между телеведущей и судьей проекта.
Напомним, что Ольга Фреймут и Екатерина Кухар неоднократно обменивались "любезностями" во время прямых эфиров. Телеведущая предлагала балерине то сходить в церковь покаяться, то "язычок отрезать".
Ранее мы писали, что на "Танцах со звездами" резко поменялись фавориты. В восьмом эфире впервые лидерскую позицию занял звезда-мужчина.