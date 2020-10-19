Чапкіс з мамою і то краще: фани рознесли баттл Кухар і Фреймут на "Танцях з зірками"

"Танці з зірками" у восьмому ефірі вирішили здивувати баттлом між двома "скандалістками" - Ольгою Фреймут і Катериною Кухар. Але фанам шоу дійство не особливо сподобалося, про що вони голосно "кричать" в коментарях.

Виклик на танцювальний баттл Фреймут зробила на попередньому ефірі, Кухар його прийняла. Суть битви полягала в тому, щоб довести, хто з дівчат більш сексуальний, але танець мами Вєрки Сердючки та Григорія Чапкіса користувачам мережі більше припав до душі.

Зірки вирішили поставити танець на адажіо з балету "Лускунчик". І хоча Кухар анонсувала це, як "одне з найяскравіших шоу на нашому телебаченні", глядачеві баттл здався нудним.

Зірки вийшли в образах чорного лебедя (Кухар) і білого лебедя (Фреймут). Вони зобразили дзеркальне відбиття одна одної, а в кінці зійшлися, обійнявшись під оплески. Танець вийшов дуже коротким - трохи більше хвилини.

Танець Катерини Кухар і Ольги Фреймут (відео: YouTube/Танці з зірками)

Фани розкритикували довгоочікуваний танцювальний баттл між телеведучою та суддею проекту.

"Цей момент, коли Чапкіс з мамою танцювали довше, ніж Фреймут з Кухар;

Что за хре*ь это была? В чем сексуальность? Где танец? Я не оригинальная в своих вопросах. Нафиг это вообще было! Танец в садике;

Как по мне, то это неудачный эксперимент. Не могу понять к чему это все, не успел танец начаться, как сразу закончился;

Мама с Чапкисом классно станцевали;

Только настроилась танец смотреть, а он уже закончился;

Сколько они его тренировали?! Тащите Оскар", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут і Катерина Кухар неодноразово обмінювалися "люб'язностями" під час прямих ефірів. Телеведуча пропонувала балерині то сходити до церкви і покаятися, то "язичок відрізати".

Раніше ми писали, що на "Танцях з зірками" різко помінялися фаворити. У восьмому ефірі вперше лідерську позицію зайняв зірка-чоловік.