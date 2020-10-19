Чапкіс з мамою і то краще: фани рознесли баттл Кухар і Фреймут на "Танцях з зірками"

Шанувальники "Танців з зірками" розкритикували обіцяний спекотний баттл Ольги Фреймут і Катерини Кухар
"Танці з зірками" у восьмому ефірі вирішили здивувати баттлом між двома "скандалістками" - Ольгою Фреймут і Катериною Кухар. Але фанам шоу дійство не особливо сподобалося, про що вони голосно "кричать" в коментарях.
Виклик на танцювальний баттл Фреймут зробила на попередньому ефірі, Кухар його прийняла. Суть битви полягала в тому, щоб довести, хто з дівчат більш сексуальний, але танець мами Вєрки Сердючки та Григорія Чапкіса користувачам мережі більше припав до душі.
Зірки вирішили поставити танець на адажіо з балету "Лускунчик". І хоча Кухар анонсувала це, як "одне з найяскравіших шоу на нашому телебаченні", глядачеві баттл здався нудним.
Зірки вийшли в образах чорного лебедя (Кухар) і білого лебедя (Фреймут). Вони зобразили дзеркальне відбиття одна одної, а в кінці зійшлися, обійнявшись під оплески. Танець вийшов дуже коротким - трохи більше хвилини.
Танець Катерини Кухар і Ольги Фреймут (відео: YouTube/Танці з зірками)
Фани розкритикували довгоочікуваний танцювальний баттл між телеведучою та суддею проекту.
Нагадаємо, що Ольга Фреймут і Катерина Кухар неодноразово обмінювалися "люб'язностями" під час прямих ефірів. Телеведуча пропонувала балерині то сходити до церкви і покаятися, то "язичок відрізати".
Раніше ми писали, що на "Танцях з зірками" різко помінялися фаворити. У восьмому ефірі вперше лідерську позицію зайняв зірка-чоловік.