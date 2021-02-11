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Роскошная женщина: обнаженная Ирина Шейк восхитила идеальным телом в новом ролике

Автор: Lite

Ирина Шейк стала лицом нового средства для губ на основе 24-каратного золота от Mimi Luzon. Звезда для промо снялась полностью обнаженной, продемонстрировав свое идеальное тело во всей красе.

Фото и видео появились в Instagram самой модели, а также на странице Мими Лусон.

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Мими Лусон - звездный косметолог, которая стала известна всему миру после успеха ее масок для лица с 24-каратным золотом. Они придают коже невероятное сияние, преображая буквально на глазах. Теперь она решила создать средство для губ и пригласила к сотрудничеству Ирину Шейк.

Визажист и модель познакомились несколько лет назад: у Шейк началась сильная аллергическая реакция на губах, и ее друг порекомендовал ей поехать к Лусон для лечения. Постепенно они подружились и задумали нечто необычное. "Мими сказала: "Ты помешана на губах. Давай создадим что-нибудь вместе". Так родилась идея - средство для ухода за губами из 24-каратного золота, которое оставляет их увлажненными.

Ирина в новой съемке (фото: instagram.com/irinashayk)

В ролике Ирина предстала полностью обнаженной, главным акцентом ее образа стали золотые губы. 35-летней модели сделали мокрую укладку, а все тело покрыли сияющим легким автозагаром. Выглядит Ирина просто роскошно, чего и добивались создатели ролика.

К слову, Ирина рассказала, что до начала модельной карьеры она не пользовалась профессиональной косметикой. Девушка выросла в бедной семье и обходилась подручными средствами.

Ирина в новом ролике (видео: instagram.com/mimiluzon)

"Я не использовала кремы и прочее, пока мне не исполнилось 19 или 20 лет, и я начала работать моделью. Раньше у нас не было доступа к кремам и прочему. Мы использовали продукты из холодильников, например, огуречную маску для увлажнения или что-то в этом роде, - рассказала Ирина в интервью Vogue. - Я помню, как моя мама готовила с кокосовым маслом и тоже наносила его на кожу. Она использовала то, из чего готовила".

Ирина Шейк покорила сеть своим новым уличным луком, надев на прогулку с дочерью самую модную шубу и стильные ботинки.

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Новости Украины красотамодамодельИрина Шейк
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