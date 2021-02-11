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Розкішна жінка: гола Ірина Шейк захопила ідеальним тілом в новому ролику

Автор: Lite

Ірина Шейк стала обличчям нового засобу для губ на основі 24-каратного золота від Mimi Luzon. Зірка для промо знялася повністю оголеною, продемонструвавши своє ідеальне тіло у всій красі.

Фото і відео з'явилися в Instagram самій моделі, а також на сторінці Мімі Лусон.

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Мімі Лусон - зірковий косметолог, яка стала відома всьому світу після успіху її масок для обличчя з 24-каратним золотом. Вони надають шкірі блиску, омолоджуючи буквально на очах. Тепер вона вирішила створити засіб для губ і запросила до співпраці Ірину Шейк.

Візажист і модель познайомилися кілька років тому: у Шейк почалася сильна алергічна реакція на губах, і її друг порекомендував їй поїхати до Лусон для лікування. Поступово вони подружилися і задумали щось незвичайне. "Мімі сказала: "Ти помішана на губах. Давай створимо що-небудь разом". Так народилася ідея - засіб для догляду за губами з 24-каратним золотом, який залишає їх зволоженими.

Ірина в новій зйомці (фото: instagram.com/irinashayk)

У ролику Ірина постала повністю оголеною, головним акцентом її образу стали золоті губи. 35-річній моделі зробили мокру укладку, а все тіло покрили сяючим легким автозагаром. Виглядає Ірина просто розкішно, чого і домагалися творці ролика.

До речі, Ірина розповіла, що до початку модельної кар'єри вона не користувалася професійною косметикою. Дівчина виросла в бідній сім'ї і обходилася підручними засобами.

Ірина в новому ролику (відео: instagram.com/mimiluzon)

"Я не використовувала креми та інше, поки мені не виповнилося 19 або 20 років, і я почала працювати моделлю. Раніше у нас не було доступу до кремів та іншого. Ми використовували продукти з холодильників, наприклад, огіркову маску для зволоження або щось в цьому дусі, - розповіла Ірина в інтерв'ю Vogue. - Я пам'ятаю, як моя мама готувала з кокосовим маслом і теж наносила його на шкіру. Вона використовувала те, з чого готувала".

Ірина Шейк підкорила мережу своїм новим вуличним луком, одягнувши на прогулянку з дочкою наймоднішу шубу і стильні черевики.

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Новини України красотамодамодельІрина Шейк
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