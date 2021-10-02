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Чувственная Астафьева топлес вызврала фурор в сети: "какая восхитительная"

Автор: Styler

Даша Астафьева давно завоевала и закрепила за собой звание секс-символа украинского шоу-бизнеса. Ее сравнивают с красивейшими современницами Моникой Беллуччи, Дитой фон Тиз и даже назыают украинской Мэрилин Монро. При этом звезда привлекает поклонников не только женственностью, чувственностью и эстетикой, но и эрудицией и интеллектом.

Звезда опубликовала в Instagram новый пикантный фотосет и поделилась своими мыслями на извечную тему.

Даша позирует в длинной черной юбке с высокой талией, расшитой пайетками. Она прикріла обнаженную пышную грудь руками и работает на камеру. Макияж звезды выполнен в естественной теплой бежево-коричневой гамме. Из украшений – небольшие золотые серьги-кольца в ушах.

"Для ревности всегда или рано или поздно. Ты получается, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом. Получается, я всех вас зря ревновала", - оставила артистка подпись под эротическими кадрами.

Даша Астафьева соблазнила эротической фотосессией (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники завалили звезду цунами комплиментов, а также в который раз отметили ее сходство с мировой звездой Моникой Беллуччи. Была парочка и критических комментариев. Даже на них певица отвечала доброжелательно.

"Верно Вы красивая женщина, но я не понимаю, что вам, звездами не хватает? Такие фотографии, явно что-то не хватает", - написал один из фолловеров. "Шоколадку хочу", - с юмором отреагировала Астафьева.

  • Шикарно как всегда
  • Самая самая крутая модель , певица и просто девушка
  • Идеальна
  • Сексапильная
  • Какая ты секси
  • Королева
  • Красивая женщина
  • Вы красавица
  • Похожа на Монику Беллуччи
  • Какая же вы восхитительная

Напомним, что ранее экс-продюсер Астафьевой Юрий Никитин рассказал, какую заоблачную сумму ему предлагали за бывшую подопечную.

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Даша Астафьева