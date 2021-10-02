Чуттєва Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі: "яка неперевершена"

Даша позує в довгій чорній спідниці з високою талією, розшитій паєтками. Вона прикрила оголені пишні груди руками і працює на камеру. Макіяж зірки виконаний в природній теплій бежево-коричневій гамі. З прикрас - невеликі золоті сережки-кільця у вухах.

"Для ревнощів завжди або рано чи пізно. Ти виходить, або даремно ревнуєш, або тебе вже замінили новим елементом. Виходить, я всіх вас даремно ревнувала", - залишила артистка підпис під еротичними кадрами.

Даша Астаф'єва спокусила еротичною фотосесією (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники завалили зірку цунамі компліментів, а також вкотре відзначили її схожість зі світовою зіркою Монікою Беллуччі. Була парочка і критичних коментарів. Навіть на них співачка відповідала доброзичливо.

"Вірно ви красива жінка, але я не розумію, що вам, зірками не вистачає? Такі фотографії, явно чогось не вистачає", - написав один з фоловерів. "Шоколадку хочу", - з гумором відреагувала Астаф'єва.