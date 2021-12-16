Чувствовала себя ничтожеством: Мишина вспомнила о начале карьеры и кастинге у Меладзе

Ксения рассказала, что в Киеве сразу решила поступать в университет театра, кино и телевидения Карпенко-Карого. При этом сначала она планировала учиться на телеведущую, поэтому прошла курсы в Интершколе. Однако сидя за партой, артистка поняла, что она будет актрисой и никем другим.

"Я поехала в Карпенко и узнала, что университет набирает группы для подготовки к поступлению. Длятся они как раз год, там тебе помогают определиться и с программой для вступительных и немного со сцен.речью. Записываюсь немедля.

Параллельно я узнаю о кастинге на талант-шоу "Украина слезам не верит" и иду туда. Признаюсь, в тот момент во мне начали просыпаться все ресурсы для достижения цели. Я шла вопреки своим страхам, таблеткам и тонометру ( который ещё до сих лежал у меня в сумочке). Вкус того решения: "Я буду использовать Все!!! возможности, которые приходят!" - я помню до сих пор!" - поделилась будущая звезда.

Что касается шоу, то кастинг проходил в 2010 году - нужно было подготовить песню, танец и сценку, чтобы продемонстрировать актерское мастерство. По словам артистки, было несколько туров кастинга, где Константин Меладзе и Наталья Андрейченко решали судьбы участников.

"Петь я не умела, танцевать тоже, об актерской игре даже и говорить ничего не буду. Но я подготовила песню Лободы "Черный ангел", в Севастополе съездила к подруге, которая научила нескольких движений, и выучила слова для сценки", - рассказала Мишина.

Как только девушка запела, ее тут же остановили и жестко раскритиковали.

"Меладзе сказал начать с песни. Я пропела буквально пару фраз и меня сразу остановили. Да, это было позорно, и мне об этом сказали, причем довольно утрированно. Внутри я сжалась и почувствовала себя истинным ничтожеством. Посмотрев мой танец - реакция была такой же. А вот сценка им зашла", - вспомнила "холостячка".

Ксения Мишина рассказала, как оконфузилась на кастинге перед Константином Меладзе (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Во время оглашения результатов судьи удивили юную девушку, сказав, что она становится участницей шоу. Однако их слова разочаровали будущую актрису.

"Сказали, что я красивая. Я стояла ошарашенная. Что? Красивая? Я реально не знала, что настолько. Уйдя за занавес после всего этого позора, я дико расплакалась. В тот момент я узнала, какой же силой может обладать красота, но в тот же момент я решила, что навстречу мечте я буду идти через профессионализм и бесконечную работу над собой! Я хотела быть талантливой, безумно талантливой, чтобы оставить след и пользу в этой жизни для других", - завершила свой рассказ Ксения.