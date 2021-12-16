Відчувала себе нікчемою: Мішина згадала про початок кар'єри і кастинг у Меладзе

Ксенія розповіла, що в Києві відразу вирішила вступати до університету театру, кіно і телебачення Карпенка-Карого. При цьому спочатку вона планувала вчитися на телеведучу, тому пройшла курси в Інтершколі. Однак сидячи за партою, артистка зрозуміла, що вона буде актрисою і ніким іншим.

"Я поїхала в Карпенка і дізналася, що університет набирає групи для підготовки до вступу. Тривають вони якраз рік, там тобі допомагають визначитися і з програмою для вступних і трохи зі сцен.промова. Записуюся негайно. Паралельно я дізнаюся про кастинг на талант-шоу "Україна сльозам не вірить" і йду туди. Зізнаюся, в той момент в мені почали прокидатися всі ресурси для досягнення мети. Я йшла всупереч своїм страхам, таблеткам і тонометру (який ще до цих лежав у мене в сумочці). Смак того рішення: "Я буду використовувати всі!!! можливості, які приходять!"- я пам'ятаю досі!" - поділилася майбутня зірка.

Що стосується шоу, то кастинг проходив в 2010 році - потрібно було підготувати пісню, танець і сценку, щоб продемонструвати акторську майстерність. За словами артистки, було кілька турів кастингу, де Костянтин Меладзе і Наталія Андрейченко вирішували долі учасників.

"Співати я не вміла, танцювати теж, про акторську гру навіть і говорити нічого не буду. Але я підготувала пісню Лободи "Чорний ангел", в Севастополі з'їздила до подруги, яка навчила кількох рухів, і вивчила слова для сценки", - розповіла Мішина.

Як тільки дівчина заспівала, її тут же зупинили і жорстко розкритикували.

"Меладзе сказав почати з пісні. Я проспівала буквально пару фраз і мене відразу зупинили. Так, це було ганебно, і мені про це сказали, причому досить перебільшено. Всередині я стиснулася і відчула себе справжньою нікчемою. Подивившись мій танець - реакція була такою ж. А ось сценка їм зайшла", - згадала "холостячка".

Ксенія Мішина розповіла, як осоромилася на кастингу перед Костянтином Меладзе (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Під час оголошення результатів судді здивували юну дівчину, сказавши, що вона стає учасницею шоу. Однак їхні слова розчарували майбутню актрису.

"Сказали, що я красива. Я стояла ошелешена. Що? Красива? Я реально не знала, що настільки. Пішовши за завісу після всієї цієї ганьби, я дико розплакалася. У той момент я дізналася, якою ж силою може володіти краса, але в той же момент я вирішила, що назустріч мрії я буду йти через професіоналізм і нескінченну роботу над собою! Я хотіла бути талановитою, шалено талановитою, щоб залишити слід і користь в цьому житті для інших", - закінчила свою розповідь Ксенія.