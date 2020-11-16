Дантес проговорился об интиме с Дорофеевой и совместной песне: все стало еще круче

Владимир Дантес не боится обсуждать на камеру пикантные темы и интимные подробности из жизни. Например, он открыто рассказал о первом сексуальном опыте, а также обсудил интимную жизнь с женой и сделал пикантные признания в рамках проекта "Женский день" на для YouTube-канала Руслана Кузнецова.

Певец вспомнил детали знакомства с будущей женой и признался, что сразу понял: она – та самая.

"Я впервые ее увидел, она сидела напротив. И я сразу понял, что она будет моей женой", - вспомнил он первое знакомство с Надей.

Владимир влюбился в Надю с первого взгляда (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Он также рассказал, что певица обожает объятия и прикосновения – так она выражает свои чувства. "Надя тактильная, а я не тактильный. Я за заботу", - отметил артист.

Владимир не скрывает, что раньше страдал от приступов ревности, но со временем это прошло.

"Раньше я сильно переживал и ревновал. Потому что был супер в себе неуверен, что у меня нет много денег. Но она настолько показывала каждый раз, как она меня любит, что у меня нет ни секунды, ни минуты сомнения. Наде проявляли знаки внимания. И она рассказывала. Это же круто, когда твою жену многие хотят, а она приходит домой", – считает Владимир.

Также Дантес высказался о возможном дуэте с женой, которая начала сольную карьеру.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева влюблены и счастливы (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я думаю, возможно, просто не понятно, когда. На данный момент у нас даже нет идеи. У Нади своя работа, у меня – своя. У нас и так есть суперкрепкие отношения, которые и так очень видны. И не хочется пиариться на отношениях благодаря какой-то совместной песне", – отмечает Дантес.

Ведущий предложил Владимиру оценить его сексуальную жизнь с Надей по десятибальной шкале. Например, Дантес выставил такие оценки: разнообразие в сексе – 9, чувство партнера –9 (Владимир сильно заботиться о любмой и считает, что это круто).

"Мы недавно обсуждали, что в последние три года у нас началась вторая молодость. У нас все стало еще круче", - уверяет он.

Владимир публично раскрыл пикантные подробности интимной жизни

Кроме того, певец сделал очень личное и даже пикантное признание. "У меня был почти секс втроем. Но не произошел, потому что я был не готов", – честно рассказал Вова.

Напомним, что ранее Владимир Дантес удивил признанием о детском хобби.