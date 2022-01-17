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Даша Астафьева свела с ума роскошными формами в леопардовом бикини: "неужели такие бывают"

Автор: Styler

По примеру многих звезд Даша Астафьева тоже устроила себе январский отпуск в жаркой стране - певица выбрала Доминикану, где наслаждается солнцем и пляжем, не забывая радовать поклонников горячими снимками. На новых фото артистка похвасталась точеными формами в купальнике и поделилась полезным лайфхаком.

Жаркие кадры были опубликованы в Instagram знаменитости.

Даша устроила яркую фотосессию на фоне лазурной воды, позируя в бикини с леопардовым принтом. Она не только продемонтрировала манящие изгибы своей фигуры, но и дала совет, как не выглядеть вызывающе в подобном "наряде".

Фигуристая звезда показала несколько эффектных поз, при этом волосы она собрала в пучок и обошлась без макияжа. На лице у нее - счастливая улыбка, девушка явно наслаждается отдыхом и пляжем.

Даша Астафьева завела сеть жаркими кадрами в купальнике на отдыхе в Доминикане (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадрэ! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать. Два из ста. Кста. Я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз?" - шутливо подписала фото Астафьева.

Пользователи сети не устояли перед красотой Даши и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Красивое тело и пресс есть
  • Самая красивая девушка в мире
  • Супер фигура
  • Классная, обворожительная, стильная, секси!
  • Повезло стае пенсионеров
  • Очень хорошо получилось, как всегда
  • Русалка!
  • Идеальная. Неужели такие бывают
  • Даша, вы великолепны!
  • Идеальная фигура, красивое лицо, симбиоз редкий, в красную книгу занести
  • Какая шикарная женщина
  • Да простят меня девушки других наций, но украинки самые красивые в целом мире!!!

Напомним, ранее Астафьева засветила бюст крупным планом и осадила хейтеров, которые не стесняются оставлять под ее постами уничижительные и нелестные комментарии.

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Даша Астафьева