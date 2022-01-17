Даша Астаф'єва звела з розуму розкішними формами в леопардовому бікіні: "невже такі бувають"

За прикладом багатьох зірок Даша Астаф'єва теж влаштувала собі січневу відпустку в жаркій країні - співачка вибрала Домінікану, де насолоджується сонцем і пляжем, не забуваючи радувати шанувальників гарячими знімками. На нових фото артистка похвалилася точеними формами в купальнику і поділилася корисним лайфхаком.
Гарячі кадри були опубліковані в Instagram знаменитості.
Даша влаштувала яскраву фотосесію на тлі блакитної води, позуючи в бікіні з леопардовим принтом. Вона не тільки продемонструвала вабливі вигини своєї фігури, але і дала пораду, як не виглядати зухвало в подібному "вбранні".
Фігуриста зірка показала кілька ефектних поз, при цьому волосся вона зібрала в пучок і обійшлася без макіяжу. На обличчі у неї - щаслива посмішка, дівчина явно насолоджується відпочинком і пляжем.
Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами в купальнику на відпочинку в Домінікані (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Лайфхак, як виглядати не зухвало в леопадре! У всьому винен фотограф Саша, якому тринадцять років, і зграя пенсіонерів, які радили як краще встати. Два зі ста. Кста. Я всі дні тут в леопардовому, це який діагноз?" - жартівливо підписала фото Астаф'єва.
Користувачі мережі не встояли перед красою Даші і засипали її компліментами в коментарях.
Нагадаємо, раніше Астаф'єва засвітила бюст крупним планом і дала відсіч хейтерам, які не соромляться залишати під її постами зневажливі і невтішні коментарі.