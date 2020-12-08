Даша Астафьева засветила раскошную грудь в экстравагантном наряде: космическая красота

Даша Астафьева обожает тематические художественные фотосессии – ее откровенные эротические работы поклонники давно приравняли к особому виду искусства. Так, новый фотосет не стал исключением – Даша в экстравагантном наряде покорила фанов своей красотой и умением держаться перед камерой.

На новых снимках в Instagram Даша запечатлена в "космическом" "металлическом" платье мини и лаковых черных ботфортах-чулках. Она дополнила неординарный образ необычным головным убором-украшением, инкрустированном камнями.

Подпись к фотосету не касался тематики съемки, зато Даша решила немного пофилософствовать.

Даша примеряла необычный образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Недавно, мне стало интересно, почему бабочки летят на свет. Сегодня изучила вопрос. Делюсь с вами любимой версией. Плавный переход цвета воспринимается как полосы. На границе белого видна еще более белая полоса, а на границе черного — еще более черная. Причиной возникновения данной иллюзии является латеральное торможение в сетчатке. Есть версия противоположная, что мотыльки летят в самую темную, как ни странно, зону, то есть хотят улететь от света. Эта зона рядом с источником, на границе света и тени, кажется мотыльку самой черной в связи с распространенной оптической иллюзией, известной как полосы Маха. Из-за оптической иллюзии — полос Маха, мотыльку кажется что самая темная темнота вокруг него — рядом с лампочкой — и он пытается туда и залететь. Мы подвержены той же самой иллюзии — если нарисовать белую и серую полосу рядом- между ними мы увидим черную. Жизненно, не так ли?" – поделилась новыми знаниями артистка.

Поклонники не могли пройти мимо экзотической красоты.

Бесконечный космос

Как красиво

Роскошная

Прекрасна

Очень красивая девушка. Огненная

Шикарно

Нет, ну королева

Богиня

Напомним, что ранее Даш Астафьева похвасталась аппетитными формами на отдыхе у океана и освоила серфинг.