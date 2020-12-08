Даша Астафьева засветила раскошную грудь в экстравагантном наряде: космическая красота

Даша Астафьева обожает тематические художественные фотосессии – ее откровенные эротические работы поклонники давно приравняли к особому виду искусства. Так, новый фотосет не стал исключением – Даша в экстравагантном наряде покорила фанов своей красотой и умением держаться перед камерой.
На новых снимках в Instagram Даша запечатлена в "космическом" "металлическом" платье мини и лаковых черных ботфортах-чулках. Она дополнила неординарный образ необычным головным убором-украшением, инкрустированном камнями.
Подпись к фотосету не касался тематики съемки, зато Даша решила немного пофилософствовать.
Даша примеряла необычный образ (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Недавно, мне стало интересно, почему бабочки летят на свет. Сегодня изучила вопрос. Делюсь с вами любимой версией. Плавный переход цвета воспринимается как полосы. На границе белого видна еще более белая полоса, а на границе черного — еще более черная. Причиной возникновения данной иллюзии является латеральное торможение в сетчатке. Есть версия противоположная, что мотыльки летят в самую темную, как ни странно, зону, то есть хотят улететь от света. Эта зона рядом с источником, на границе света и тени, кажется мотыльку самой черной в связи с распространенной оптической иллюзией, известной как полосы Маха. Из-за оптической иллюзии — полос Маха, мотыльку кажется что самая темная темнота вокруг него — рядом с лампочкой — и он пытается туда и залететь. Мы подвержены той же самой иллюзии — если нарисовать белую и серую полосу рядом- между ними мы увидим черную. Жизненно, не так ли?" – поделилась новыми знаниями артистка.
Поклонники не могли пройти мимо экзотической красоты.
Напомним, что ранее Даш Астафьева похвасталась аппетитными формами на отдыхе у океана и освоила серфинг.