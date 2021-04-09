Вы делаете меня счастливой: Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото взрослых сыновей

На фото 22-летний Бруклин, 18-летний Ромео и 16-летний Круз обнимаются и весело смеются. Бруклин одет в черный свитшот и брюки, а младшие братья - в спортивные образы, вполне в духе их отца. Все трое заметно повзрослели и выглядят очень похожими. Сделала снимок невеста старшего сына, Никола Пельтц.

Виктория Бекхэм гордится своими сыновьями (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Трогательный кадр Виктория подписала: "Все вместе наши мальчики делают меня счастливым. Я так вас люблю @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham. Лучшие фотографии от @nicolaannepeltz, мы любим тебя".

Сеть в ответ отреагировала бурно. Многие сравнили парней с Джастином Бибером. Также некоторые фанаты не оценили прическу Круза. Но в целом картина невероятно умилила фолловеров.

Не смогла сдержаться и будущая жена Бруклина, которая делала фото. "Так великолепны", - написала Никола.