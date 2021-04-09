Ви робите мене щасливою: Вікторія Бекхем поділилася зворушливим фото дорослих синів

На фото 22-річний Бруклін, 18-річний Ромео і 16-річний Круз обнімаються і весело сміються. Бруклін одягнений у чорний світшот і штани, а молодші брати - в спортивні образи, цілком у дусі їх батька. Всі троє помітно подорослішали і виглядають дуже схожими. Зробила знімок наречена старшого сина, Нікола Пельтц.

Вікторія Бекхем пишається своїми синами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зворушливий кадр Вікторія підписала: "Всі разом наші хлопчики роблять мене щасливою. Я так вас люблю @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham. Кращі фотографії від @nicolaannepeltz, ми любимо тебе".

Мережа у відповідь відреагувала бурхливо. Багато хто порівняв хлопців з Джастіном Бібером. Також деякі фанати не оцінили зачіску Круза. Але в цілому картина неймовірно розчулила фоловерів.

Не змогла стриматися і майбутня дружина Брукліна, яка робила фото. "Такі прекрасні", - написала Нікола.