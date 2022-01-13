Держать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфинга

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются райским отдыхом на берегу океана - вместе с 4-летним сыном Иваном они расслабляются на острове Пхукет в Таиланде.

Активный малыш требует много внимания и родители изо всех сил развлекают его - так, семейство освоило доску для сапсерфинга, а заодно и устроило веселую фотосессию.