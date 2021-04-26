Девочки с остринкой: Лилия Ребрик показала свой идеальный семейный квартет и сделала признание

Ведущая в компании Полины и Дианы, одетых в одинаковые сочные розовые курточки, и мужа Андрея разместилась на диванчике прямо в саду. Девочки целуют маму, а она счастливо улыбается. На другом кадре папа держит на руках маленькую Полину, которая распылвается в улыбке. На фото засветился еще один член дикой семейки – всеобщая пушистая любимица Дикси.

В посте Лилия рассказала о своих девочках и призналась, что гордится ними. Она благодарит судьбу за красивых, веселых и хороших доченек.

Лилия Ребрик с дочками Дианой и Полиной и мужем обожают проводить время вместе (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Они у меня такие мудрые, такие любимые, но с характерами, с остринкой! Не только мы с Диким учим их жизни, но и они – нас. Благодаря им, мы снова открываем для себя мир, они учат нас смотреть на него другими глазами, чувствовать его глубже, видеть то, что мы, взрослые, через опыт и возраст уже давно не замечали!" - призналась ведущая.

Конечно же, устоять перед Полиной и Дианой ее звездные родители не могут и проявляют слабость, ведь отказать этим очаровательным малышкам в их просьбах просто невозможно.

"Ну и выдержке наши девушки нас также учат, потому что, понятно, что жизнь не без капризов! Но вообще-то мы идеальный квартет!" - с уверенностью заявила Лилия.