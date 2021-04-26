Дівчатка з гостринкою: Лілія Ребрик показала свій ідеальний сімейний квартет і зробила зізнання

Ведуча в компанії Поліни і Діани, одягнених в однакові соковиті рожеві курточки, і чоловіка Андрія розмістилася на диванчику прямо в саду. Дівчатка цілують маму, а вона щасливо посміхається. На іншому кадрі тато тримає на руках маленьку Поліну, яка розпливається в усмішці. На фото засвітився ще один член дикої сімейки - спільна пухнаста улюблениця Діксі.

У пості Лілія розповіла про своїх дівчаток і зізналася, що пишається ними. Вона дякує долі за красивих, веселих і хороших донечок.

Лілія Ребрик з доньками Діаною і Поліною і чоловіком обожнюють проводити час разом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вони у мене такі мудрі, такі улюблені, але з характерами, з гостринкою! Не тільки ми з Диким вчимо їх життя, але і вони - нас. Завдяки їм, ми знову відкриваємо для себе світ, вони вчать нас дивитися на нього іншими очима, відчувати його глибше, бачити те, що ми, дорослі, через досвід і вік вже давно не помічали!" - зізналася ведуча.

Звичайно ж, встояти перед Поліною і Діаною її зіркові батьки не можуть і проявляють слабкість, адже відмовити цим чарівним маляткам в їх проханнях просто неможливо.

"Ну і витримці наші дівчата нас також вчать, тому що, зрозуміло, що життя не без примх! Але взагалі-то ми ідеальний квартет!" - з упевненістю заявила Лілія.