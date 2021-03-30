Девочки-зажигалки! Лилия Ребрик вызвала восторг в сети харизматичным танцем доченьки

Старшая дочь Лилии Ребрик, Диана, растет не только серьезной, любознательной и ответственной, но и очень артистичной! Девочка уже снимается в сериалах и участвует в танцевальных конкурсах, ведь занимается в хореографической студии отца Андрея Дикого. Вместе с веселой и энергичной мамой Диана устроила синхронные танцы прямо на улице, сорвав овации поклонников ведущей.

В ролике мама и дочка в удобной одежде и пуховиках двигаются под зажигательный трек и повторяют одинаковые жесты. При этом стоит обратить внимание на живую мимику Дианы и то, с каким задором девочка делает каждое движение. Ролик снят для Tik Tok в характерном для этой соцсети формате.

Поклонники Лилии обратили внимание на сходство мамы и дочки и отметили харизму Дианы и ее артистичность.

Ничего себе, у вас дочка такая харизматичная. Круто!

Мамина копия

Девчонки, вы такие молодцы

Доченька невероятная

Красавицы

Девочки-зажигалочки

Классный драйвовый танец получился!

Класс! Какие вы позитивные

Как хорошо двигается Диана

К слову, именно благодаря настойчивости Дианы "дикая семейка" обзавелась еще одним членом – любимицей Дикси. Песика породы мальтипу девочке презентовала Настя Каменских, ведь ее собачка Мими привела щенков, которых артистка передала в хорошие руки. Диана долго и упорно уговаривала маму завести собаку, но та до последнего сомневалась.