"Девушка на миллион": Никитюк в мини и "змеиных" ботфортах ошеломила стройными формами

Леся Никитюк отметила День знаний по-особому. Пока звезды праздновали начало учебного года, а многие из них отвели своих детей в школу впервые и посадили за парты, волнуясь не меньше, чем сами первоклассники, Леди Ле объявила старт нового съемочного года.
Соотвествующий пост с весьма эффектным фотосопровождением появился на странице Леси в Instagram.
Леди Ле решила сразить поклонников наповал своим эффектным соблазнительным луком. Она надела черную юбку-мини, топ в тон, набросила на верх длинную светлую рубашку и трендовый укороченый темный жакет. Образ Леди Ле дополнила "змеиными" ботфортами. Она гладко уложила волосы и похвасталась ярким броским макияжем с ацентом на глаза. В руках Леся держит бокал с шампанским и разгуливает по просторному и светлому залу.
Леся Никитюк показла соблазнительный многослойный образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Всіх з початком нового знімального року.P.s. Дітки, вчіться гарно. Люблю", - оставила короткое послание телезвезда.
Поклонники неожиданно обнаружили внешнее сходство Леси с Таисией Повалий, а также восхитились ее откровенным и эффектным аутфитом.
К слову, Леся сообщила, что проснулась в 3 часа ночи, а в 3.45 уже спешила на съемочную площадку нового проекта. Также ведущая призналась, что провела на съемках 13,5 часов.
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свои самые запоминающиеся летние образы.