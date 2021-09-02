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"Дівчина на мільйон": Нікітюк в міні і "зміїних" ботфортах приголомшила стрункими формами

Автор: Styler

Леся Нікітюк відзначила День знань по-особливому. Поки зірки святкували початок навчального року, - а багато з них відвели своїх дітей в школу вперше і посадили за парти, хвилюючись не менше, ніж самі першокласники, - Леді Ле оголосила старт нового знімального року.

Відповідний пост з вельми ефектним фотосупроводом з'явився на сторінці Лесі в Instagram.

Леді Ле вирішила приголомшити шанувальників своїм ефектним спокусливим луком. Вона одягла чорну спідницю-міні, топ в тон, накинула на верх довгу світлу сорочку і трендовий укорочений темний жакет. Образ Леді Ле доповнила "зміїними" ботфортами. Вона гладко уклала волосся і похвалилася яскравим помітним макіяжем з ацентом на очі. В руках Леся тримає келих з шампанським і розгулює по просторому і світлому залу.

Леся Нікітюк показла спокусливий багатошаровий образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всіх з початком нового знімального року. P. s. Дітки, вчіться гарно. Люблю", - залишила коротке послання телезірка.

Шанувальники несподівано виявили зовнішню схожість Лесі з Таїсією Повалій, а також захопилися її відвертим і ефектним аутфітом.

  • Вау, на стилі
  • Яка ви все-таки красуня
  • На цих фото на Повалій схожа
  • Класна вчителька
  • Лесюня, щось ти одяглася в школу не по дрес-коду
  • Неперевершено
  • Фігурка супер
  • Вау! Яка я ж ти шикарна
  • Леся, ви як завжди... вогонь
  • Як круто виглядаєте!
  • Дівчина на мільйон

До слова, Леся повідомила, що прокинулася о 3 годині ночі, а о 3.45 вже поспішала на знімальний майданчик нового проекту. Також ведуча зізналася, що провела на зйомках 13,5 годин.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свої найбільш пам'ятні літні образи.

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Леся Нікітюк