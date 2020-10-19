Дико красивая: Лилия Ребрик с шикарным декольте поделилась секретом счастья

Лилия Ребрик на днях вдохновила поклонников своими осенними луками, а теперь рассказала, как поднять настроение, если за окном холода. Ведущая написала целый список в своем Instagram, добавив, что с удовольствием выполнила бы все пункты из него. Ребрик напомнила, что даже в сплошных дождях, ветрах и холоде есть что-то позитивное, главное – найти это.

Лилия призналась, что лично для себя видит счастье в таких простых вещах, как чашка горячего кофе по дороге на работу, яркий зонтик или желтые резиновые сапоги, теплый обед, проведенный за разговорами с коллегами, букет листьев в осеннем саду или дорога домой без пробок.

Лилия Ребрик сият счастьем даже в холода (www.instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры поблагодарили ведущую за напоминание о простых вещах, которые делают нас счастливее, ведь в осенние дни иногда так не хватает мотивации и поддержки. А еще они оценили лук Ребрик: яркие алые губы и ногти, шикарный корсет с соблазнительным декольте нежного пудрового цвета и пиджак особо понравились пользователям сети в понедельник с утра.

"Дико красиво!", "Лиля, спасибо за советы, этого действительно не хватает в октябре", "Обворожительная красавица", – написали в комментариях поклонники.

Напомним, что недавно Лилия призналась в личном "пунктике", Ребрик верит в мистическую историю цифр в своей жизни.