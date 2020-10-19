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Дико красива: Лілія Ребрик з розкішним декольте поділилася секретом щастя

Автор: Lite

Ведуча вірить у силу маленьких приводів для щастя

Лілія Ребрик днями надихнула прихильників своїми осінніми луками, а тепер розповіла, як підняти настрій, якщо за вікном холодно. Ведуча написала цілий список у своєму Instagram, додавши, що з задоволенням виконала б усі пункти з нього. Ребрик нагадала, що навіть у суцільних дощах, вітрах і холоді є щось позитивне, головне – знайти це.

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Лілія зізналася, що особисто для себе бачить щастя у таких простих речах, як чашка гарячої кави по дорозі на роботу, яскравий парасольку або жовті гумові чоботи, теплий обід, проведений за розмовами з колегами, букет з листя в осінньому саду або дорога додому без заторів.

Лілія Ребрик сият щастям навіть в холоди (www.instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери подякували Ребрик за нагадування про прості речі, які роблять нас щасливішими, адже в осінні дні іноді так не вистачає мотивації та підтримки. А ще вони оцінили лук ведучої: яскраві червоні губи і нігті, шикарний корсет зі спокусливим декольте ніжного пудрового кольору і піджак особливо сподобалися користувачам мережі в понеділок з ранку.

"Дико красиво!", "Ліля, дякую за поради, цього справді не вистачає в жовтні", "Чарівна красуня", – написали в коментарях шанувальники.

Нагадаємо, що нещодавно Лілія зізналася в особистому "пунктику", Ребрик вірить в містичну історію цифр у своєму житті.

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