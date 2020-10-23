Дико не понравилось: Влад Яма высказался о конфликте на Танцах со звездами из-за Могилевской

Влад Яма – строгий, но справедливый судья "Танцев со звездами", который за словом в карман не лезет, а чтобы заслужить его похвалу и благосклонность, участникам проекта приходится тренироваться в потели лица. Так, когда-то он и сам был на их месте и танцевал с самой Натальей Могилевской, после чего хореографу и певице долго приписывали бурный роман. Именно из-за артистки у Влада и случился конфликт в продюсером "Танцев со звездами" Владимиром Завадюком.

В комментарии для программы Слава+ судья шоу рассказала, что был страшно недовольно из-за монтажа сюжета о своих отношениях с Могилевской, о чем немедленно сообщил Завадюку.

"У нас была одна достаточно гневная СМС-перепалка. Мне не понравилось, как склеили сюжет относительно моего высказыванию о романе с Могилевской в прошлом сезоне. Но потом мы пожали друг другу руки, улыбнулись. Он делает свою работу, а я – свою. Я его понял. Но в тот момент мне это дико не понравилось", - признался хореограф.

Влад Яма повздорил с проюсером шоу из-за Могилевской

В то же время Влад считает, что "Танцы со звездами" дали новый старт его карьере. "Меня узнали миллионы людей", - улыбается он и надеется, что еще не один сезон проведет в судейском кресле самого танцевального шоу страны.

Влад убежден, что для представителей шоу-бизнеса участие в проекте – это отличный шанс показать себя. "Это суперейтинговое шоу, на котором можно или напомнить, или заявить о себе свежим, подрастающим звездам", - считает он.

Яма решил не озвучивать публично имена своих фаворитов, но отметил, что несколько пар для себя уже выделил. Правда, Влад не исключает, что любимчики еще могут поменяться.

Напомним, что ранее Влад Яма покорил жарким фото с красавицей-женой Лилианой.

Кстати, Влад Яма впервые публично показал лицо сына Леона.