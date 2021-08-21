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"До слез": Могилевская вновь села на диету по серьезной причине и рассказала о трудностях

Автор: Ольвия Агаркова

Наталья Могилевская недавно с блеском выиграла челлендж по похудению. Победа далась певице нелегко, ведь последние граммы никак не хотели уходить и ей пришлось идти на настоящие ухищрения. Впрочем, упрямая звезда своего добилась, и к назначенной дате стрелка на весах остановилась на заветной цифре. Теперь же артистку ждет новое испытание и борьба с кг.

Так, певица запостила на странице в Instagram новое видео, где призналась, что распрощалась с 3 лишними кило, но на этом не собирается останавливаться.

К концерту в НСК "Олимпийском" в Киеве, приуроченному ко Дню Независимости Украины звезда твердо намерена сбросить еще 3 кг.

Таким образом, Наталья решила продолжить челлендж по похудению. При этом, заблаговременно афишировать свои планы и первые достижения она не стала, но сейчас звезда понадобилась моральная поддержка поклонников.

Так как времени в обрез, Наталья значительно ужесточила диету и отказалась от сезонных фруктов, ягод и других углеводов. Правда, звезда честно призналась, что ей сложно сдержать себя, ведь летние деликатессы она очень любит. Основу рациона певицы составляю руколла, помидоры, различные салаты и зелень, от которых она изрядно устала.

"Осталась неделя. Честно – до слез. Я так хотела ягод! Я звонила всем! Ну, пожалуйста, разрешите мне маленькую пиалочку! Ужасно…" - рассказала о своих терзаниях артистка.

"Ребята, как же мне сегодня нужна ваша поддержка. Пожалуйста, пишите комментарии, до 24 я должна сбросить еще 2 кг. Всего уже -7", - подписала видео артистка.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская получила неожиданное предложение руки и сердца прямо на концерте.

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Наталья Могилевская