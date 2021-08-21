"До сліз": Могилевська знову сіла на дієту по серйозній причині і розповіла про труднощі

До концерту в НСК "Олімпійському" в Києві, приуроченому до Дня Незалежності України зірка твердо має намір скинути ще 3 кг.

Таким чином, Наталя вирішила продовжити челендж по схудненню. При цьому, завчасно афішувати свої плани і перші досягнення вона не стала, але зараз зірці знадобилася моральна підтримка шанувальників.

Так як часу в обріз, Наталя значно посилила дієту і відмовилася від сезонних фруктів, ягід та інших вуглеводів. Правда, зірка чесно зізналася, що їй складно стримати себе, адже літні делікатеси вона дуже любить. Основу раціону співачки складають руколла, помідори, різні салати і зелень, від яких вона неабияк втомилася.

"Залишився тиждень. Чесно - до сліз. Я так хотіла ягід! Я дзвонила всім! Ну, будь ласка, дозвольте мені маленьку піалочку! Жахливо... " - розповіла про свої терзання артистка.

"Друзі, як же мені сьогодні потрібна ваша підтримка. Будь ласка, пишіть коментарі, до 24 я повинна скинути ще 2 кг. Всього вже -7", - підписала відео артистка.