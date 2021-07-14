Добрынин и Квиткова рассекретили имя новорожденного сына: "новая сила любви"

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын", - подписала снимок с сыночком на руках счастливая молодая мама.

Папа малыша оставил смайлы-сердечки под постом любимой – для него сын был очень желанным и долгожданным. Пара не скрывает, что долго "работала" над появлением на свет малыша.

Даша умилила фото с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита также разместил на личной странице семейное фото втроем. Он бережно держит сына на руках и смотрит с любовью в глаза любимой жене.

"Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви", - написал он.

Даша и Никита показали трогателное фото с сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники Даши и Никиты моментально отреагировали на новости от своих любимчиков и не скрывали умиления в комментариях.