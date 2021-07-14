Добринін і Квіткова розсекретили ім'я новонародженого сина: "нова сила любові"

"Спасибі, що вибрав нас, Лев. Наш найкращий син", - підписала знімок з синочком на руках щаслива молода мама.

Тато малюка залишив смайли-сердечка під постом коханої - для нього син був дуже бажаним і довгоочікуваним. Пара не приховує, що довго "працювала" над появою на світ малюка.

Даша зворушила фото з сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Микита також розмістив на особистій сторінці сімейне фото втрьох. Він обережно тримає сина на руках і дивиться з любов'ю в очі коханій дружині.

"Даша помножила нашу любов на х1000000. Переймаюся найсильнішою повагою до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап, пологи. Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце і щастя кожного дня. Особливо нова сила любові", - написав він.

Даша і Микита показали зворушливе фото з сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Шанувальники Даші і Микити моментально відреагували на новини від своїх улюбленців і не приховували радості за них в коментарях.