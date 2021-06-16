Дочь Брежневой в микробикини сразила точеными формами: "яркая как мама"

Дочь Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман не отстает от мамы по части умения привлечь и удержать внимание сетевой аудитории. Девушка, как и знаменитая родительница, с удовольствием демонстрирует свою красоту и отменную фигуру, и если певица уже открыла сезон купальников, то ее дочь подхватила инициативу и тоже опубликовала яркие пикантные кадры в пляжном аутфите.
Соня запостила в Instagram целую серию фото в нежно-розовом бикини.
Девушка решила сделать снимки с разных ракурсов. На кадрах в деталях можно рассмотреть стройную фигуру и изящные изгибы юной красавицы. Для пляжного отдыха и солнечных ванн она выбрала бикини с плавками на завязках.
Особое внимание привлекают акценты, созданные с помощью аксессуаров – тонкую талию соня подчеркнула золотой цепочкой, на руку надела многослойный браслет, а на шее красуется кулон с буквой S.
Соня показала точеные формы (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
К слову, пояса-цепи зняли лидирующие позиции еще этой весной. Этот тренд из 90-х подхватили как имеитые дизайнеры. так и модные блогеры и инфлюенсеры.
"Summer bummer" - ставила игривую подпись под пикантными кадрами девушка.
Юзеры тут же отрагировала на пикантные кадры дочери звезды.
К слову Соня не так давно разместила на странице горячий фотосет в кружевном белье и мужской рубашке – девушка пикантно позировала на кухне. Позже она поспешно убрала кадры, заменив их на семейный портрет с мамой и младшей сестрой Сарой.