Дочь Брежневой в микробикини сразила точеными формами: "яркая как мама"

Девушка решила сделать снимки с разных ракурсов. На кадрах в деталях можно рассмотреть стройную фигуру и изящные изгибы юной красавицы. Для пляжного отдыха и солнечных ванн она выбрала бикини с плавками на завязках.

Особое внимание привлекают акценты, созданные с помощью аксессуаров – тонкую талию соня подчеркнула золотой цепочкой, на руку надела многослойный браслет, а на шее красуется кулон с буквой S.

Соня показала точеные формы (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

К слову, пояса-цепи зняли лидирующие позиции еще этой весной. Этот тренд из 90-х подхватили как имеитые дизайнеры. так и модные блогеры и инфлюенсеры.

"Summer bummer" - ставила игривую подпись под пикантными кадрами девушка.

Юзеры тут же отрагировала на пикантные кадры дочери звезды.