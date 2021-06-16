Дочка Брежнєвої в мікробікіні вразила точеними формами: "яскрава як мама"

Дівчина вирішила зробити знімки з різних ракурсів. На кадрах в деталях можна розглянути струнку фігуру і витончені вигини юної красуні. Для пляжного відпочинку і сонячних ванн вона вибрала бікіні з плавками на зав'язках.

Особливу увагу привертають акценти, створені за допомогою аксесуарів - тонку талію Соня підкреслила золотим ланцюжком, на руку одягла багатошаровий браслет, а на шиї красується кулон з буквою S.

До слова пояси-ланцюги зняли лідируючі позиції ще цієї весни. Цей тренд з 90-х підхопили як дизайнери. так і модні блогери та інфлюенсери.

Соня показала точені форми (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Summer bummer" - ставила грайливий підпис під пікантними кадрами дівчина.

Юзери тут же відрагувала на пікантні кадри дочки зірки.