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Дочь Елены Кравец поразила красотой в день своего 18-летия (фото)

Автор: Lite

Старшей дочери звезды "Квартала 95" и "Женского Квартал" Елены Кравец Маши Кравец 24 февраля исполнилось 18 лет. Девушка с 16 лет живет отдельно от родителей – это было ее личное взвешенное решение, а демократичная и понимающая мама не стала препятствовать желанию девушки. К слову, с Еленой Маша очень похожа внешне, о чем им часто говорят. И вот, Маша в этом году отпразновала совершеннолетие и поразила сеть внешней красотой.

Фото именинницы появились на ее странице в Instagram.

Маша держит в руках букет аккуратных небольших цветочков и позирует в объемном вязанном мохеровом свитере горчичного оттенка. Макияж – едва заметный, подчеркивающий молодость и естествеую красоту именинницы. Волосы она собрала сзади, выпустив пару прядей на лицо.

Мария Кравец показала праздничные фото (фото: instagram.com/ma_kravets)

Подписчики девушки завалили ее пожеланиями и комплиментами.

  • Красавица
  • Бьюти
  • Какая красивая
  • Копия мамочка
  • Очень красивая
  • Все самое интересное только начинается
  • Бери от жизни все

Знаменитая мама Маши также не осталась в стороне и публично поздравила любимую девочку. Она показала на видео самые трогательные моменты из жизни дочки и эклюзивные фото из семейного архива.

"18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама", – оставила трогательную подпись главная "квартальщица".

Напомним, что ранее в сеть попали фото стильных интерьеров частного дома Елены Кравец в Киеве.

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Новости Украины Елена КравецКвартал 95
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