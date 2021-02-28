Дочь Елены Кравец поразила красотой в день своего 18-летия (фото)

Маша держит в руках букет аккуратных небольших цветочков и позирует в объемном вязанном мохеровом свитере горчичного оттенка. Макияж – едва заметный, подчеркивающий молодость и естествеую красоту именинницы. Волосы она собрала сзади, выпустив пару прядей на лицо.

Мария Кравец показала праздничные фото (фото: instagram.com/ma_kravets)

Подписчики девушки завалили ее пожеланиями и комплиментами.

Красавица

Бьюти

Какая красивая

Копия мамочка

Очень красивая

Все самое интересное только начинается

Бери от жизни все

Знаменитая мама Маши также не осталась в стороне и публично поздравила любимую девочку. Она показала на видео самые трогательные моменты из жизни дочки и эклюзивные фото из семейного архива.

"18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама", – оставила трогательную подпись главная "квартальщица".