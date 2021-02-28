Дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя (фото)

Маша тримає в руках букет акуратних невеликих квіточок і позує в теплому мохеровому светрі гірчичного відтінку. Макіяж – ледь помітний, що підкреслює молодість і естествеую красу іменинниці. Волосся вона зібрала ззаду, випустивши пару пасом на обличчя.

Марія Кравець показала святкові фото (фото: instagram.com/ma_kravets)

Підписникии дівчини завалили її побажаннями і компліментами.

Красуня

Б'юті

Яка гарна

Копія матуся

Дуже красива

Все найцікавіше тільки починається

Бери від життя все

Знаменита мама Маші також не залишилася осторонь і публічно привітала улюблену дівчинку. Вона показала на відео найбільш зворушливі моменти з життя доньки і эклюзивные фото з сімейного архіву.

"18 років тому ти своєю появою, сміхом і кучериками ощасливила наше життя! Сьогодні ти така доросла, але ніколи не перестанеш бути маленькою для мене... З Днем народження, маленька! Ти і є подарунок.. P. S. Я не дуже сильна в створенні подібних відео, тому запізнилася з ним цілий день, але я сподіваюся, ти посміхнешся, коли будеш дивитися ці фото. Вони теплі, як і ти сама", – залишила зворушливий підпис головна "квартальниця".