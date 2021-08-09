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Дочь Оли Поляковой раззадорила сеть "вампирским" фотосетом в лесу: "будто из клипа Rammstein"

Новина українською →
Понедельник 09 августа 2021 10:38
Дочь Оли Поляковой раззадорила сеть "вампирским" фотосетом в лесу: "будто из клипа Rammstein" Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: RBC.UA

Маша Полякова недавно дала свой первый сольный концерт с собственной рок-группой "Швы". Это событие вызвало настоящий резонанс в сети – пользователи обсуждали нецензурную лексику в песнях и певческие способности 16-летней дочери Оли Поляковой. Звездная мама тут же вступилась за начинающую исполнительницу и дала отпор критикам, да и девушка лично ответила недовольным. Теперь же она решила вновь подлить масло в огонь и показала готическое фото.

На странице в Instagram Маша опубликовала один из кадров нового атмосферного "вампирского" фотосета в лесу.

На снимке – девушка в готическом образе с распущенными завитыми волосами и темной помадой, а также нарисованным крестиком на лбу. На коленях у нее лежит парень в черном пиджаке с окровавленными губами и следами крови возле рта и на груди, на щеке у него заметен след от поцелуя, он невидящим взглядом смотрит в сторону.

Дочь Оли Поляковой раззадорила сеть &quot;вампирским&quot; фотосетом в лесу: &quot;будто из клипа Rammstein&quot;

Маша показала вампирскую фотосессию с парнем (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Посмотрите, какую классную фотку сделала. Хотите еще фоток в этом образе?" - поинтересовалась Маша.

Мнения подписчиков девушки разделились: кто-то подсчитал снимок атмосферным, сравнив его с кадрами из культовой вампирской саги и даже кликом немецкой группы Rammstein, другие же не оценили фото и назвали его ужасным.

  • Клевая
  • Ну как всегда на высоте
  • Классное фото, прямо как из фильма Сумерки.
  • Вспомнила клип группы Rammstein Du riecht so gut
  • Маша, это огонь
  • Что в ней классного?
  • Начало публичной жизни явно начато не с того. Больше, видимо, привлечь публику нечем
  • Смотрю, масло в огонь подливает дочка Оли, чтобы были жесткие обсуждения, как прошлый раз с рок-песней
  • Глупая фотка
  • Кошмар
  • Ужас
  • В чем прикол? Ужастики

Напомним, что ранее Маша Полякова показала морской кадр на яхте в кокетливом мини.

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