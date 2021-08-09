Дочь Оли Поляковой раззадорила сеть "вампирским" фотосетом в лесу: "будто из клипа Rammstein"
Маша Полякова недавно дала свой первый сольный концерт с собственной рок-группой "Швы". Это событие вызвало настоящий резонанс в сети – пользователи обсуждали нецензурную лексику в песнях и певческие способности 16-летней дочери Оли Поляковой. Звездная мама тут же вступилась за начинающую исполнительницу и дала отпор критикам, да и девушка лично ответила недовольным. Теперь же она решила вновь подлить масло в огонь и показала готическое фото.
На странице в Instagram Маша опубликовала один из кадров нового атмосферного "вампирского" фотосета в лесу.
На снимке – девушка в готическом образе с распущенными завитыми волосами и темной помадой, а также нарисованным крестиком на лбу. На коленях у нее лежит парень в черном пиджаке с окровавленными губами и следами крови возле рта и на груди, на щеке у него заметен след от поцелуя, он невидящим взглядом смотрит в сторону.
Маша показала вампирскую фотосессию с парнем (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Посмотрите, какую классную фотку сделала. Хотите еще фоток в этом образе?" - поинтересовалась Маша.
Мнения подписчиков девушки разделились: кто-то подсчитал снимок атмосферным, сравнив его с кадрами из культовой вампирской саги и даже кликом немецкой группы Rammstein, другие же не оценили фото и назвали его ужасным.
- Клевая
- Ну как всегда на высоте
- Классное фото, прямо как из фильма Сумерки.
- Вспомнила клип группы Rammstein Du riecht so gut
- Маша, это огонь
- Что в ней классного?
- Начало публичной жизни явно начато не с того. Больше, видимо, привлечь публику нечем
- Смотрю, масло в огонь подливает дочка Оли, чтобы были жесткие обсуждения, как прошлый раз с рок-песней
- Глупая фотка
- Кошмар
- Ужас
- В чем прикол? Ужастики
Напомним, что ранее Маша Полякова показала морской кадр на яхте в кокетливом мини.