"Смущаешь своей красотой": Маша Полякова взбудоражила сеть эффектным образом на яхте

Оля Полякова вместе со старшей дочерью Машей отдыхает на Лазурном берегу во Франции. Они много готовят и прекрасно проводят время в доме у моря. Перед отпуском Оля и Маша натерпелись немало криики в сети – девушка дала первый сольнй концерт, а песни с ненормативной лексикой вызвали бурю негодования у юзеров. Впрочем, теперь мама и дочь восстанавливают душевное равновесие в живописном месте и делятся зрелищными кадрами.

Например, Маша запостила в Instagram фото, сделанное на яхте во время морской прогулки.

Она позирует в маечке на тонких бретельках с глубоким вырезом и кружевным декольт, клетчатой мини юбке, на голове – аккуратная соломенная шляпка с атласным бантом, глаза она скрыла за затемнеными стеклами солнечных очков.

Не обошлось без критиков в комментариях, которых сразу осекла бабушка девушки.

Маша поделилась зрелищным кадром из Франции (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию? Чтобы казаться стройной?", "Вся в мать", - писали недоброжелатели.

"Маша, разве можно быть такой красавицей? Ты же смущаешь своей красотой не только мужчин, но и женщин. Я боюсь их зависти", - поддержала внучку бабушка и мама Оли Светлана.

Остальные же подписчики Маши сделали ей комплименты, оценив эффектный кадр.

Фото супер

Очаровательная

Мария, ты прекрасна ,спору нет

Жара жарка

Классно выглядишь

Шикарная дама

Милашка такая

В разделе стоирис поклонников ждал более откровенный кадр – фото в черном бикини. Маша сделала селфи в зеркале, показав свою фигуру.

Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)