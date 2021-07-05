Дочь Поляковой нарвалась на критику, Слава Каминская намекнула на беременность: топ скандалов недели

Дочь Поляковой спровоцировала новый скандал

Оля Полякова и ее старшая дочь Маша обожают провоцировать публику. Чаще всего подписчиков певицы и ее дочери возмущают чрезмерно откровенные снимки 16-летней девушки. Но в этот раз причиной негодования фанатов стал другой контент. Так, Маша опубликовала фото, на котором предстала с оружием в руках. Одета юная блогерша в топ с глубоким декольте и длинную юбку. Выглядит Маша в своем романтичном наряде и с автоматом в руках, по мнению подписчиков, весьма странно. Большинство окрестили постановочный кадр, как "вульгарный и дешевый", а выбор антуража просто "неуместным". Впрочем, нашлись и те, кому оно пришлось по душе.

Маша с мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Слава Каминская намекнула на беременность

Певица Слава Каминская любит разыгрывать фанатов, интригуя выдуманными подробностями из личной жизни. К примеру, ее роман с экс-нардепом, который сама Слава не раз афишировала в своем блоге, оказался фейком. И вот - новая выходка популярной артистки. Экс-участница группы НеАнгелы намекнула на третью беременность. А вернее - на то, что поправилась. "Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно", - подписала "беременный" снимок Каминская. К слову, сейчас у Славы есть любимый мужчина, так что такая информация вполне могла оказаться правдой.

Слава умеет будоражить воображение фанатов (фото: instagram.com/babaslavka)

Настя Каменских рассказала о кризисе с Потапом

Настя Каменских и Потап - одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Но даже в таком союзе бывают кризисы. О них певица рассказала в одном из недавних интервью. По мнению звезды, даже в такие периоды можно найти массу позитивных моментов.

"Под кризисом мы чаще всего привыкли понимать что-то плохое и негативное… Но это не всегда так. Любой кризис - это новые возможности, новая ступень с выводами и мыслями, которая позволяет вам пойти дальше. Поэтому не только в отношениях, но и в бытовых и рабочих вопросах можно встретить кризис. Мы с Лешей, как и все люди, тоже, бывает, ссоримся, но это даже сложно назвать ссорой. У нас есть небольшие споры, но мы всегда стараемся их уладить максимально быстро. Если вам дорог человек, то умение уступить и найти компромисс - важнейшее решение для улаживания любого спора", - уверена Настя.

Настя Каменских счастлива в браке (фото: instagram.com/kamenskux)