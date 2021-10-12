Дочь Поляковой получила заражение из-за укуса: не ходим в школу и пьем антибиотики

В комментарии к видео певица поделилась деталями инцидента, в результате котрого пострадала Алиса. Девочка запечатлена с перебинтованной рукой, но, похоже, настроение у нее отличное.

"Кот укусил, и произошло заражение. И вот теперь нам приходится носить повязку, не ходить в школу и пить антибиотики", — сообщила Полякова. "Не трогайте уличных котов", – предостерегла звезда. "Трогайте", – решила поспорить со звездной мамой девочка.

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Также любознательная Алиса взлезла на огромную бронзовую Денежной жабу в Крещатом парке.