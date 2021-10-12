Дочка Полякової отримала зараження через укус: не ходимо в школу і п'ємо антибіотики

У коментарі до відео співачка поділилася деталями інциденту, в результаті якого постраждала Аліса. Дівчинка зображена з перебинтованою рукою, але, схоже, настрій у неї відмінний.

"Кіт вкусив, і сталося зараження. І ось тепер нам доводиться носити пов'язку, не ходити в школу і пити антибіотики", — повідомила Полякова. "Не чіпайте вуличних котів", – застерегла зірка. "Чіпайте", - вирішила посперечатися із зірковою мамою дівчинка.

Оля з дочкою прогулялися по сонячному осінньому центру Києва

Також допитлива Аліса злізла на величезну бронзову Грошову жабу в Хрещатому парку.