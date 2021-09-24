Должны держать себя в руках: Яма высказался о конфликте с Джамалой и номерах Melovin'а на "Танцах со звездами 2021"

Влад характеризует танцы певца как своеобразные и специфические, но не видит в этом ничего плохого.

"Просто он танцует своеобразно, не так, как мы себе представляем сильного и мужественного партнера. У него своя манера, достаточно специфическая, но в этом тоже что-то есть. Я вижу в нем артистический магнетизм, перед которым сложно устоять", - отметил Яма.

Танец ча-ча-ча вызвал неоднозначную реакцию судей и зрителей

Хореограф высказался и о словесной перепалке с еще одной звездной участницей – Джамалой. Во время третьего прямого эфира она исполнила национальный крымскотатарский танец хайтарма. Влад охарактеризовал ее выступление как "не самый сложный номер", однако подчеркнул, что она с ним справилась хорошо. Джамала не согласилась с судьей и довольно эмоционально ответила ему на критику.

"Я убежден, что участники "Танцев со звездами", независимо от их успехов за пределами проекта, званий и достижений, в отношении судей должны держать себя в руках. Но случилось, как случилось – звезды тоже находятся в стрессе", – отметил Яма.

Джама и Антон исполнили крымскотатарский народный танец

Он пояснил, что на следующий день списался с Джамалой и, по его мнению, смягчил отношения между ними. Он считает, что раз звезда согласилась на участие в проекте, то обязана "принять правила игры".

"Танец оценивают судьи, а не партнеры, хореографы или сам участник. Если кто-то сомневается в профессионализме жюри, значит, надо выбирать другой проект. Полагаю, здесь все просто. Однако каждый год находятся люди, которые считают, что они в танцах понимают чуть больше, чем судьи", – поделился своим мнением судья "Танцев со звездами 2021".