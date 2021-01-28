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Дополняют друг друга: Лилия Ребрик устроила горячие танцы с популярным телеведущим

Новина українською → Четверг 28 января 2021 10:29
Дополняют друг друга: Лилия Ребрик устроила горячие танцы с популярным телеведущим Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Украинская ведущая Лилия Ребрик все время на слуху, она обожает радовать поклонников постами в соцсетях, так что те всегда в курсе, как дела у Лилиных малышек, сыт ли ее муж и чем занимается сама Ребрик.

Так, недавно Лилия и вовсе заставила своего мужа Андрея Дикого приревновать. Она выставила в своем Instagram фото с украинским певцом и наставником в проекте "Голос країни" Олегом Винником. Певец посетил утреннее шоу ведущей - и та не удержалась от селфи с кумиром миллионов.

Но на этот раз Ребрик пошла дальше, чем селфи, она устроила зажигательные танцы просто перед камерой со своими коллегой по утреннему шоу Анатолием Анатоличем.

Дополняют друг друга: Лилия Ребрик устроила горячие танцы с популярным телеведущимЛилия учит его незамысловатому, но в то же время сложному движению, котрое у Анатолича не слишком получается. Особенно учитывая, что кружку с кофе он взял с собой "на паркет".

Лилия Ребрик (фото, видео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Такая постановка очень развеселила Лилиных фолловеров, они просто обожают, когда ведущая исполняет какие-либо па. К счастью, Ребрик делает довольно часто.

  • Ліля фантастична!
  • Такая куколка позитивная, обожаю
  • Супер, Лилия, вы - зажигалочка
  • Найулюбленіші, найкращі, найвеселіші
  • Вы просто дополняете друг друга

Напомним, что Лилия Ребрик научила мам, что отвечать дочерям-подросткам, если они захотят крутой телефон, только потому, что такой уже давно есть у всех подруг. Даже малыши поймут.

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