Дополняют друг друга: Лилия Ребрик устроила горячие танцы с популярным телеведущим

Украинская ведущая Лилия Ребрик все время на слуху, она обожает радовать поклонников постами в соцсетях, так что те всегда в курсе, как дела у Лилиных малышек, сыт ли ее муж и чем занимается сама Ребрик.

Так, недавно Лилия и вовсе заставила своего мужа Андрея Дикого приревновать. Она выставила в своем Instagram фото с украинским певцом и наставником в проекте "Голос країни" Олегом Винником. Певец посетил утреннее шоу ведущей - и та не удержалась от селфи с кумиром миллионов.

Но на этот раз Ребрик пошла дальше, чем селфи, она устроила зажигательные танцы просто перед камерой со своими коллегой по утреннему шоу Анатолием Анатоличем.

Лилия учит его незамысловатому, но в то же время сложному движению, котрое у Анатолича не слишком получается. Особенно учитывая, что кружку с кофе он взял с собой "на паркет".

Лилия Ребрик (фото, видео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Такая постановка очень развеселила Лилиных фолловеров, они просто обожают, когда ведущая исполняет какие-либо па. К счастью, Ребрик делает довольно часто.

Ліля фантастична!

Такая куколка позитивная, обожаю

Супер, Лилия, вы - зажигалочка

Найулюбленіші, найкращі, найвеселіші

Вы просто дополняете друг друга

Напомним, что Лилия Ребрик научила мам, что отвечать дочерям-подросткам, если они захотят крутой телефон, только потому, что такой уже давно есть у всех подруг. Даже малыши поймут.