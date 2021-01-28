Дополняют друг друга: Лилия Ребрик устроила горячие танцы с популярным телеведущим

Украинская ведущая Лилия Ребрик все время на слуху, она обожает радовать поклонников постами в соцсетях, так что те всегда в курсе, как дела у Лилиных малышек, сыт ли ее муж и чем занимается сама Ребрик.
Так, недавно Лилия и вовсе заставила своего мужа Андрея Дикого приревновать. Она выставила в своем Instagram фото с украинским певцом и наставником в проекте "Голос країни" Олегом Винником. Певец посетил утреннее шоу ведущей - и та не удержалась от селфи с кумиром миллионов.
Но на этот раз Ребрик пошла дальше, чем селфи, она устроила зажигательные танцы просто перед камерой со своими коллегой по утреннему шоу Анатолием Анатоличем.
Лилия Ребрик (фото, видео: instagram.com/liliia.rebrik/)
Такая постановка очень развеселила Лилиных фолловеров, они просто обожают, когда ведущая исполняет какие-либо па. К счастью, Ребрик делает довольно часто.
Напомним, что Лилия Ребрик научила мам, что отвечать дочерям-подросткам, если они захотят крутой телефон, только потому, что такой уже давно есть у всех подруг. Даже малыши поймут.