Дорофеева рассказала, как разнесли ее машину: должен был врезаться в мое авто

В клипе у певицы было два образа - total white и total black. На кадрах Надя красуется в оригинальном луке с латексным корсетным платьем-туникой, съемными прозрачными руками с лаковыми манжетами в облегающих расклешенных к низу брюках и массивных ботинках.

Ее волосы собраны в хвост, а пару светлых прядей выпущены на лицо. В кадре фигурирует авто, с которым и связанная история, которой поделилась звезда.

Надя Дорофеева расказала об экстремальной сцене из нового клипа (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Специально для одного кадра было куплено две машины. Сцену с аварией мы репетировали 2 часа, и у нас была всего одна попытка ее снять. Представьте уровень напряжения всей съемочной команды - было бы немножко обидно, если бы что-то пошло не так. В тот момент должно было совпасть идеально все: каскадер должен был врезаться в мою машину в определенную секунду трека, а я при этом - вовремя выйти из авто, прожить эмоцию в кадре, не испугаться и стать так, чтоб меня не задело осколками", – рассказала увлекательную и экстремальную деталь о съемках нового видео певица.

Надя примеряла для клипа два кардинально разных образа