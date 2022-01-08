Дорофеева топлес решилась на откровения в Мексике и вспомнила о Потапе: теперь я все поняла

На пикантном снимке артистка позирует топлес, прикрыв грудь рукам. На ней – крохотные стринги. Она оглядывается через плечо и смотрит в камеру. Идеальным фоном для откровенного кадра стал океан, пляж и зеленая растительность в лучах солнца.

Надя поделилась горячим кадром (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую . Еще немного и стану просветленной", - призналась Надя.

На других кадрах Надя позирует в куда более удобном и закрытом аутфите – ведь на отдыхе певица позволила себе полностью расслабиться. На ней – белый лиф, удобные свободные шорты на резинке, легкая натуральная рубашка нежно-салатового оттенка, нежно-розовая бейсболка и массивные грубые сандали.

Надя показала, как отдыхает в Мексике (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Она расположилась на деревянном лежаке, а также позирует под ажурным необычным зонтом.

"Мексика стремительно влюбляет меня в себя. Помню как Потап на студии взахлеб рассказывал как тут круто. Рассказывал так долго, что вместо музыкальной сессии в тот день мы просто говорили о Тулуме и его кайфушах. Ну что ж, теперь я все поняла", - призналась Надя.

Артистка заявила, что они с мужем прошли особую местную церемонию очищения – темоскаль. Певица поделилась ощущениями после обряда.

Скриншот (instagram.com.nadyadorofeeva)

Также она опубликовала совместное фото с Настей Каменских и ее лучшей подругой, дизайнером и бывшей женой Позитива из дуэта "Время и Стекло", Анной Андрийчук. Три грации позируют в бикини в пещере, а сверху на них льется солнечный свет, придавая кадру особую эффектность и магию.

Надя показала Настю Каменских и ее подругу (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)