Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла

На пікантному знімку артистка позує топлес, прикривши груди рукам. На ній - крихітні стрінги. Вона озирається через плече і дивиться в камеру. Ідеальним фоном для відвертого кадру став океан, пляж і зелена рослинність в променях сонця.

Надя поділилася гарячим кадром (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"У цій відпустці я ще не ставила будильник, ну і не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую. Ще трохи і стану просвітленою", - зізналася Надя.

На інших кадрах Надя позує в куди більш зручному і закритому аутфіті - адже на відпочинку співачка дозволила собі повністю розслабитися. На ній - білий ліф, зручні вільні шорти на резинці, легка натуральна сорочка ніжно-салатового відтінку, ніжно-рожева бейсболка і масивні грубі сандалі.

Надя показала, як відпочиває в Мексиці (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Вона розташувалася на дерев'яному лежаку, а також позує під ажурною незвичайною парасолькою.

"Мексика стрімко закохує мене в себе. Пам'ятаю як Потап на студії захлинаючись розповідав як тут круто. Розповідав так довго, що замість музичної сесії в той день ми просто говорили про Тулум і його кайфуші. Ну що ж, тепер я все зрозуміла", - зізналася Надя.

Артистка заявила, що вони з чоловіком пройшли особливу місцеву церемонію очищення – темоскаль. Співачка поділилася відчуттями після обряду.

Скриншот (instagram.com.nadyadorofeeva)

Також вона опублікувала спільне фото з Настею Каменських і її найкращою подругою, дизайнером і колишньою дружиною позитиву з дуету "Время и Стекло", Ганною Андрійчук. Три грації позують в бікіні в печері, а зверху на них ллється сонячне світло, надаючи кадру особливу ефектність і магію.

Надя показала Настю Каменських та її подругу (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)