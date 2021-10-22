Дорофееву заподозрили в беременности, а она смутила семейным автопарком: зачем номера "палить"?

По словам артистки, заминка произошла по независящим от нее техническим причинам. Устав отвечать на вопрос о дате премьеры, Надя просто записала ролик, где открывает семейный гараж и подходит к одному из авто.

"Когда все спрашивают: "Где клип?!" - подписала видео Дорофеева.

Надя привыкла одеваться в повседневной жизни удобно и комфортно – она любит уютные вещи оверсайз. Так, на ней – спортивные трикотажные штаны прямого кроя, удлиненная туника, трендовая косуха, массивные ботинки и тканевый шоппер через плечо. Она позирует совершенно без макияжа, а волосы собраны в небрежный пучок.

В гараже у Нади и Владимира стоят два авто – белоснежный внедорожник BMW и Tesla (авто имеет полностью стеклянную крышу и впечатляющий экран внутри, на котором артисты любят смотреть фильмы, сидя в машине).

Поклонники сразу предположили, что белое авто зарегистрировано на Владимира Дантеса, ведь у машины харьковские номера, а сам певец родом из Харькова. Но Надя уверенно направилась к авто и подошла к машине со стороны водителя.

Владимир любит смотреть фильмы в удобной Tesla (фото: instagram.com/vladimirdantes)

К слову, посмотрев видео, можно подумать, что у артистки круглился животик, но, скорее всего, такой эффект создают многослойность и объемная одежда. Некоторые из поклонников предположили, что звезда беременна, другие стали внимательно рассматривать автопарк звездной семьи Дорфеева-Дантес.

Она там уже походу в положении - на шоу не появляется, тура нет. Странно как-то

Животик

Номерочки спалила

Опа, номер машины

У Вас харьковские номера

Зачем номера палишь?

Это вы зря номера засветили

К слову, выступление Нади на конкурсе "Мисс Украина 2021", который состоялся 21 октября, развеял слухи об ее интересном положении. Звезда активно танцевала в откровенном латексном аутфите, обнажившем ее плоский животик.

Скриншот видео (instagram.com/dorofeeva.ofk.israel)