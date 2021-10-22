Дорофєєву запідозрили у вагітності, а вона вразила сімейним автопарком: навіщо номери "палити"?

За словами артистки, заминка сталася з незалежних від неї технічних причин. Втомившись відповідати на питання про дату прем'єри, Надя просто записала ролик, де відкриває сімейний гараж і підходить до одного з авто.

"Коли всі запитують:"Де кліп?!"- підписала відео Дорофєєва.

Надя звикла одягатися в повсякденному житті зручно і комфортно – вона любить затишні речі оверсайз. Так, на ній - спортивні трикотажні штани прямого крою, подовжена туніка, трендова косуха, масивні черевики і тканинний шоппер через плече. Вона позує абсолютно без макіяжу, а волосся зібране в недбалий пучок.

У гаражі у Наді і Володимира стоять два авто - білосніжний позашляховик BMW і Tesla (авто має повністю скляний дах і вражаючий екран всередині, на якому артисти люблять дивитися фільми, сидячи в машині).

Шанувальники відразу припустили, що біле авто зареєстровано на Володимира Дантеса, адже у машини харківські номери, а сам співак родом з Харкова. Але Надя впевнено попрямувала до авто і підійшла до машини з боку водія.

Володимир любить дивитися фільми в зручній Tesla (фото: instagram.com/vladimirdantes)

До слова, подивившись відео, можна подумати, що у артистки круглився животик, але, швидше за все, такий ефект створюють багатошаровість і об'ємний одяг. Деякі з шанувальників припустили, що зірка вагітна, інші стали уважно розглядати автопарк зіркової сім'ї Дорфєєва-Дантес.

Вона там вже походу в положенні - на шоу не з'являється, туру немає. Дивно якось

Животик

Номерочки спалила

Опа, номер машини

У Вас харківські номери

Навіщо номери палиш?

Це ви даремно номера засвітили

До слова, виступ Наді на конкурсі "Міс Україна 2021", який відбувся 21 жовтня, розвіяв чутки про її цікаве положення. Зірка активно танцювала у відвертому латексному аутфіті, що оголив її плоский животик.

Скріншот відео (instagram.com/dorofeeva.ofk.israel)