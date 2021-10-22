Дорофєєву запідозрили у вагітності, а вона вразила сімейним автопарком: навіщо номери "палити"?

Надя Дорофєєва активно розвиває сольну кар'єру і зосереджена на втіленні в життя творчих планів. До слова, нещодавно вона зважилася на сміливий експеримент і змінила звичний колір волосся, ставши брюнеткою. Також артистка порадувала шанувальників несподіваним дуетом і навіть зняла відео на трек, але в призначену дату він так і не вийшов.
Наді довелося пояснюватися з шанувальниками в Instagram, коли ж буде прем'єра її кліпу з репером Скриптонітом – "Невеста".
За словами артистки, заминка сталася з незалежних від неї технічних причин. Втомившись відповідати на питання про дату прем'єри, Надя просто записала ролик, де відкриває сімейний гараж і підходить до одного з авто.
"Коли всі запитують:"Де кліп?!"- підписала відео Дорофєєва.
Надя звикла одягатися в повсякденному житті зручно і комфортно – вона любить затишні речі оверсайз. Так, на ній - спортивні трикотажні штани прямого крою, подовжена туніка, трендова косуха, масивні черевики і тканинний шоппер через плече. Вона позує абсолютно без макіяжу, а волосся зібране в недбалий пучок.
У гаражі у Наді і Володимира стоять два авто - білосніжний позашляховик BMW і Tesla (авто має повністю скляний дах і вражаючий екран всередині, на якому артисти люблять дивитися фільми, сидячи в машині).
Шанувальники відразу припустили, що біле авто зареєстровано на Володимира Дантеса, адже у машини харківські номери, а сам співак родом з Харкова. Але Надя впевнено попрямувала до авто і підійшла до машини з боку водія.
Володимир любить дивитися фільми в зручній Tesla (фото: instagram.com/vladimirdantes)
До слова, подивившись відео, можна подумати, що у артистки круглився животик, але, швидше за все, такий ефект створюють багатошаровість і об'ємний одяг. Деякі з шанувальників припустили, що зірка вагітна, інші стали уважно розглядати автопарк зіркової сім'ї Дорфєєва-Дантес.
До слова, виступ Наді на конкурсі "Міс Україна 2021", який відбувся 21 жовтня, розвіяв чутки про її цікаве положення. Зірка активно танцювала у відвертому латексному аутфіті, що оголив її плоский животик.
Скріншот відео (instagram.com/dorofeeva.ofk.israel)
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про перенесену операцію і показала шрам.