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Дорого, вкусно, мало: Леся Никитюк в пестром образе сходила в ресторан Gucci в Италии

Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает наслаждаться итальянскими каникулами - она проводит время во Флоренции и окрестностях. Звезда даже успела воплотить свою мечту и побывала на "охоте" на трюфели.

Также артистка не упустила случай пообедать в одном из модных мишленовских ресторанов города и отправилась в Gucci Osteria da Massimo Bottura.

Своими впечатлениями и фото Леди Ле поделилась в Instagram.

Для похода в фешенебельное заведение теледива выбрала эффектный и несколько пестрый лук от бюджетного бренда Zara. Так, Леся примерила полосатую бежево-коричневую рубашку, а также брюки-клеш с высокой посадкой зеленого цвета в черные "разводы".

Свой образ она дополнила черными ботинками и серой сумочкой. Волосы ведущая собрала в хвост и сделала макияж в коричневых тонах.

Никитюк сделала несколько снимков у входа в ресторан и за столиком. По словам украинской звезды, было вкусно, но порции очень маленькие.

Леся Никитюк побывала в мишленовском ресторане во Флоренции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ресторан Gucci коротко. Дуже дорого, дуже смачно, дуже мало… Але це особлива атмосфера з зіркою Michelin, дев’ятьма столиками і чудовим інтер‘єром. Зайду ще в піцерію", - рассказала о своих впечатлениях Никитюк.

В сторис Леся крупным планом показала на видео свой заказ, в том числе луковый суп за €50 (около 1,5 тыс. грн). Суп объемом около 100 мл принесли в небольшой пиалке и на блюдце с луковой шелухой.

"Это можно забрать на Пасху и покрасить яйца", – тут же пошутила Леди Ле.

Также юморная ведущая не удержалась и позабавила сеть смешным фотоколлажем, на котором показала оригинальный мем с котом и бокалом вина и свою пародию на него.

Леся Никитюк насмешила сеть пародией на известный мем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк рассказала о своем рационе и развенчала миф о том, что питаться правильно очень дорого.

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Леся Никитюк