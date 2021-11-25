Дорого, вкусно, мало: Леся Никитюк в пестром образе сходила в ресторан Gucci в Италии

Для похода в фешенебельное заведение теледива выбрала эффектный и несколько пестрый лук от бюджетного бренда Zara. Так, Леся примерила полосатую бежево-коричневую рубашку, а также брюки-клеш с высокой посадкой зеленого цвета в черные "разводы".

Свой образ она дополнила черными ботинками и серой сумочкой. Волосы ведущая собрала в хвост и сделала макияж в коричневых тонах.

Никитюк сделала несколько снимков у входа в ресторан и за столиком. По словам украинской звезды, было вкусно, но порции очень маленькие.

Леся Никитюк побывала в мишленовском ресторане во Флоренции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ресторан Gucci коротко. Дуже дорого, дуже смачно, дуже мало… Але це особлива атмосфера з зіркою Michelin, дев’ятьма столиками і чудовим інтер‘єром. Зайду ще в піцерію", - рассказала о своих впечатлениях Никитюк.

В сторис Леся крупным планом показала на видео свой заказ, в том числе луковый суп за €50 (около 1,5 тыс. грн). Суп объемом около 100 мл принесли в небольшой пиалке и на блюдце с луковой шелухой.



"Это можно забрать на Пасху и покрасить яйца", – тут же пошутила Леди Ле.

Также юморная ведущая не удержалась и позабавила сеть смешным фотоколлажем, на котором показала оригинальный мем с котом и бокалом вина и свою пародию на него.

Леся Никитюк насмешила сеть пародией на известный мем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)