Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистов

Пока лучшие украинские футболисты демонстрируют свои умения на полях Евро 2020, их вторые половинки отвечают за надежный семейный тыл.
Правда, домоседками этих красавиц назвать сложно. Многие из них жен прославленных спортсменов уже сами стали популярными личностями. Другие часто путешествуют в качестве поддержки с любимыми мужчинами. Иные и вовсе увлечены своим бизнесом.
Итак, давайте любоваться женщинами, которых выбрали себе в спутницы звезды украинского футбола.
Жена Андрея Ярмоленко - Инна
Жена Романа Яремчука - Кристина
Жена Романа Безуса - Анна
Девушка Виктора Цыганкова - Романа
Жена Руслана Малиновского - Роаксана
Жена Александра Зинченко - Влада
Жена Сергея Сидорчука - Анна
Жена Тараса Степаненко - Маргарита
Жена Александра Караваева - Инна
Девушка Виталия Миколенко - Виктория
Жена Николая Матвиенко - Анна
Жена Андрея Пятова - Юлия
Ранее мы писали о стильном образе беременной Влады Седан, который она показала в Нидерландах.