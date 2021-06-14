Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістів

Поки кращі українські футболісти демонструють свої вміння на полях Євро 2020, їх другі половинки відповідають за надійний сімейний тил.
Правда, домосідками цих красунь назвати складно. Багато з них дружин прославлених спортсменів вже самі стали популярними особистостями. Інші часто подорожують як підтримка з коханими чоловіками. Треті і зовсім захоплені своїм бізнесом.
Отже, давайте милуватися жінками, яких обрали собі в супутниці зірки українського футболу.
Дружина Андрія Ярмоленка - Інна
Дружина Романа Яремчука - Христина
Дружина Романа Безуса - Анна
Дівчина Віктора Циганкова - Романа
Дружина Руслана Малиновського - Роаксана
Дружина Олександра Зінченка - Влада
Дружина Сергія Сидорчука - Анна
Дружина Тараса Степаненка - Маргарита
Дружина Олександра Караваєва - Інна
Дівчина Віталія Миколенка - Вікторія
Дружина Миколи Матвієнка - Анна
Дружина Андрія Пятова - Юлія
Раніше ми писали про стильний образ вагітної Влади Седан, який вона показала в Нідерландах.