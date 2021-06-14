RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістів

Автор: Lite

Поки кращі українські футболісти демонструють свої вміння на полях Євро 2020, їх другі половинки відповідають за надійний сімейний тил.

Правда, домосідками цих красунь назвати складно. Багато з них дружин прославлених спортсменів вже самі стали популярними особистостями. Інші часто подорожують як підтримка з коханими чоловіками. Треті і зовсім захоплені своїм бізнесом.

Отже, давайте милуватися жінками, яких обрали собі в супутниці зірки українського футболу.

Дружина Андрія Ярмоленка - Інна

Інна обожнює вести свій блог (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Дружина Романа Яремчука - Христина

Христина любить подорожувати з чоловіком (фото: instagram.com/ya_christinchik)

Дружина Романа Безуса - Анна

Анна Безус дуже пишається чоловіком (фото: instagram.com/anyabez)

Дівчина Віктора Циганкова - Романа

Дівчина особистий блог не веде. зате її фото вистачає на сторінці спортсмена (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Дружина Руслана Малиновського - Роаксана

Дівчина славиться гарячим контентом (фото: instagram.com/roksana_mali7)

Дружина Олександра Зінченка - Влада

Влада і сама зробила яскраву кар'єру (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Дружина Сергія Сидорчука - Анна

Анна встигає і чоловіка підтримувати, і відпочивати (фото: instagram.com/njyta.si)

Дружина Тараса Степаненка - Маргарита

Мама трьох дітей у відмінній формі (фото: instagram.com/m_stepanenko)

Дружина Олександра Караваєва - Інна

Інна займається власним бізнесом (фото: instagram.com/inna__karavaieva)

Дівчина Віталія Миколенка - Вікторія

Вікторія з'являється тільки на сторінці коханого (фото: instagram.com/mikola_16)

Дружина Миколи Матвієнка - Анна

Анна не пускає в особистий блог сторонніх (фото: instagram.com/koliamatvienko)

Дружина Андрія Пятова - Юлія

Юлія пишається статусом дружини футболіста (фото: instagram.com/piatova)

Раніше ми писали про стильний образ вагітної Влади Седан, який вона показала в Нідерландах.

Читайте LITE в Google News
Новини України семьямужфутболистевро 2020Футбол