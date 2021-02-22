Доверилась впервые: Лилия Ребрик раскрыла трогательные подробности романа с мужем

На момент участия в "Танцах со звездами" оказалось, что Лилия и Андрей уже виделись – она вела у хореографа турнир по бальным танцам. Тогда ни о каком флирте речи даже не было, молодые люди относились друг к другу как старые приятели, а позже работа, постановка номеров и репетиции полностью захватили их. Оба оказались трудоголиками.

Андрей и Лилия сдружились, но зрители сразу заметили между ними искру. Вспоминая свое участие в "Танцах со звездами", Лилия отмечает, что первым их номером на паркете было танго. И это оказалось очень символичным.

"Сейчас с улыбкой вспоминаю, как в начале нашего знакомства я, упрямая женщина, долго доказывала Андрею, что умею дружить с мужчинами, приводила примеры, вон, сколько у меня знакомых мужчин! На что мудрый Андрей сказал: "Это ты с ними дружишь, а они с тобой — нет". И добавил: "Я вот с тобой дружить не буду". Меня это зацепило: почему это не будет, что со мной не так?" - поделилась своими эмоциями Лилия.

Лилия поначалу только дружила и работала с Андреем - о романе речь не шла (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А свои места все расставил финал проекта. Когда шоу закончилось, Лилия расплакалась в гримерке. После этого они с Андреем вместе поехали в ресторан и несколько часов просидели в заведении, просто глядя друг на друга, без лишних слов. После этого пара не расставалась.

Как-то, гуляя в столичном парке "Феофания", хореограф вот так запросто предложил своей возлюбленной пожениться. Он наметил четкий план – расписаться зимой, а на рождественских каникулах с размахом отметить это событие в Черновцах, у родителей ведущей. После - съездить в свадебное путешествие и стать родителями.

Лилия и Андрей спонтанно решили расписаться (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрей был спокоен, уверен, говорил мягко и тихо, и четко знал, что нужно делать. А я впервые доверилась – молча, беспрекословно. Впервые не хотела куда-то бежать, что-то решать, просто послушалась. Своих родителей он тоже огорошил", - отметила Лилия.

Заявление на регистрацию брака пара также подала спонтанно – они гуляли по Киеву и внезапно оказались возле ЗАГСа. Тогда им назначили дату – 23 декабря. Пара планировала тайную скромную роспись, ведь в тот день у каждого был плотный и насыщенный график, но поздравить их приехали родственники и коллеги – такой сюрприз сделала Лилии сестра.

Позже у пары родилась доченька Диана. Андрей присутствовал на родах жены, а его поддержка стала бесценной – это лишь сблизило супругов. Сейчас счастливые родители растят двух дочек, а Лилия признается, что ее родительские амбиции ничуть не меньше, чем профессиональные.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий - счастливые родители двух девочек (фото: instagram.com/liliia.rebrik)