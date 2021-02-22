Довірилася вперше: Лілія Ребрик розкрила зворушливі подробиці роману з чоловіком

На момент участі в "Танцях з зірками" виявилося, що Лілія та Андрій вже бачилися – вона вела у хореографа турнір з бальних танців. Тоді ні про який флірт мови навіть не було, молоді люди ставилися один до одного як старі приятелі, а пізніше робота, постановка номерів та репетиції повністю захопили їх. Обидва виявилися трудоголіками.

Андрій і Лілія здружилися, але глядачі одразу помітили між ними іскру. Згадуючи свою участь в "Танцях з зірками", Лілія зазначає, що першим їх номером на паркеті було танго. І це виявилося дуже символічним.

"Зараз з посмішкою згадую, як на початку нашого знайомства я, вперта жінка, довго доводила Андрію, що вмію дружити з чоловіками, наводила приклади, он, скільки у мене знайомих чоловіків! На що мудрий Андрій сказав: "Це ти з ними дружиш, а вони з тобою — ні". І додав: "Я ось з тобою дружити не буду". Мене це зачепило: чому це не буде, що зі мною не так?" - поділилася своїми емоціями Лілія.

Лілія спочатку тільки дружила і працювала з Андрієм - про роман не йшлося (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А свої місця все розставив фінал проекту. Коли шоу закінчилося, Лілія розплакалася в гримерці. Після цього вони з Андрієм разом поїхали в ресторан і кілька годин просиділи в закладі, просто дивлячись один на одного, без зайвих слів. Після цього пара не розлучалася.

Якось, гуляючи у столичному парку "Феофанія", хореограф ось так запросто запропонував своїй коханій одружитися. Він намітив чіткий план – розписатися взимку, а на зимових канікулах з розмахом відзначити цю подію в Чернівцях, у батьків ведучої. Після - поїхати у весільну подорож і стати батьками.

Лілія та Андрій спонтанно вирішили розписатися (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрій був спокійний, впевнений, говорив м'яко і тихо, і чітко знав, що потрібно робити. А я вперше довірилася – мовчки, беззаперечно. Вперше не хотіла кудись бігти, щось вирішувати, просто послухалася. Своїх батьків він теж приголомшив", - зазначила Лілія.

Заяву на реєстрацію шлюбу пара також подала спонтанно – вони гуляли по Києву і раптово опинилися біля РАГСу. Тоді їм призначили дату – 23 грудня. Пара планувала таємний скромний розпис, адже в той день у кожного був щільний і насичений графік, але привітати їх приїхали родичі і колеги – такий сюрприз зробила Лілії сестра.

Пізніше у пари народилася донечка Діана. Андрій був присутній на пологах дружини, а його підтримка стала безцінною – це лише зблизило подружжя. Зараз щасливі батьки виховують двох доньок, а Лілія зізнається, що її батьківські амбіції нітрохи не менші, ніж професійні.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий - щасливі батьки двох дівчаток (фото: instagram.com/liliia.rebrik)